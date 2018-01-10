В Госдепе отреагировали на решение КНДР участвовать в Олимпиаде в Пхенчхане

ВАШИНГТОН, 10 янв — РИА Новости. США довольны, что спортсмены КНДР будут участвовать в Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, заявил журналистам заместитель госсекретаря США Стив Голдстейн.

"КНДР отправляет официально признанную делегацию спортсменов, фанатов, а также персонал на зимние Игры. Мы уверены, что Республика Корея проведет успешные и безопасные зимние Игры. Всё, что приводит к снижение напряженности на Корейском полуострове, является позитивным развитием. Мы проводим тесные консультации с Республикой Корея, чтобы убедиться, что участие Северной Кореи в Олимпийских играх не нарушает резолюции СБ ООН", — сказал он.

Голдстейн подчеркнул, что переговоры между Сеулом и КНДР, "очевидно, являются позитивным развитием", и США "воодушевлены тем, что Северная Корея согласилась отправить спортсменов" на Олимпиаду-2018.

"Мы довольны, что спортсмены (из КНДР) будут участвовать", — сказал высокопоставленный дипломат.

Он сообщил, что "если Северная Корея заинтересована в участии, то (США) их поддерживают в этом".

"Мы приветствуем любые разговоры, пока есть понимание, что они не нарушают санкции, введенные СБ ООН… Но каждый шаг вперед позволяет нам достичь нашей конечной цели (денуклеаризации)", — подчеркнул дипломат.

Отвечая на вопрос, возможны ли контакты представителей США и КНДР на полях Олимпиады, замгоссекретаря сообщил, что "пока это не запланировано", но спортсмены будут общаться с людьми из других стран и может быть "обмен идей и взглядами".

Во вторник в деревне Пханмунджом в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей впервые с 2015 года состоялись переговоры высокопоставленных чиновников — председателя комитета по мирному объединению КНДР Ли Сон Гвона и министра по делам национального объединения Южной Кореи Чо Мён Гюна.

Стороны договорились об участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане, а также условились активизировать контакты, обмены и сотрудничество в различных областях, в том числе по военной линии, которые были заморожены из-за конфронтации вокруг ядерной и ракетной программ Пхеньяна.