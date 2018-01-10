Франция приняла меры по снижению смертности на дорогах

ПАРИЖ, 10 янв — РИА Новости, Виктория Иванова. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп представил новые меры по борьбе с нарушением правил дорожного движения, направленные на снижение смертности на трассах страны.

"Первая группа мер — снижение разрешенных скоростей на дорогах… Мы решили снизить максимальную разрешенную скорость с 90 километров в час до 80 километров в час", — говорится в документе, распространённом офисом премьера. Филипп отметил, что эта мера не затронет некоторые трассы, аварии на которых происходят нечасто из-за их устройства.

Второй мерой станет ужесточение наказания за употребление алкоголя или наркотиков. "После превышения скорости алкоголь является второй причиной смерти на дорогах. Водители, употребляющие алкоголь перед началом движения, несут в восемь раз больше риска смертоносной аварии, чем трезвый водитель", — пояснил премьер.

Тех водителей, которые привыкли пользоваться мобильными телефонами за рулем, также ждут штрафные санкции.

"Было решено позволить сотрудникам правопорядка забирать права у тех, кто был замечен с мобильным телефоном в руке в момент совершения правонарушения, которое может поставить под угрозу их собственную безопасность или безопасность третьих лиц", — отметил глава правительства Франции.

Среди других представленных мер — забота о безопасности пешеходов и поддержка образцовых водителей.

По словам Филиппа, каждый год на дорогах Франции в ДТП погибают 3,5 тысячи человек, еще 72 тысячи человек получают ранения, причем 25 тысяч из них — тяжелые, зачастую приводящие к инвалидности.