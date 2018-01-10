Франция приняла меры по снижению смертности на дорогах

ПАРИЖ, 10 янв — РИА Новости, Виктория Иванова. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп представил новые меры по борьбе с нарушением правил дорожного движения, направленные на снижение смертности на трассах страны.
Второй мерой станет ужесточение наказания за употребление алкоголя или наркотиков. "После превышения скорости алкоголь является второй причиной смерти на дорогах. Водители, употребляющие алкоголь перед началом движения, несут в восемь раз больше риска смертоносной аварии, чем трезвый водитель", — пояснил премьер.
Тех водителей, которые привыкли пользоваться мобильными телефонами за рулем, также ждут штрафные санкции.
Среди других представленных мер — забота о безопасности пешеходов и поддержка образцовых водителей.
По словам Филиппа, каждый год на дорогах Франции в ДТП погибают 3,5 тысячи человек, еще 72 тысячи человек получают ранения, причем 25 тысяч из них — тяжелые, зачастую приводящие к инвалидности.