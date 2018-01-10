Госдеп одобрил продажу Японии ракет-перехватчиков для системы ПРО

ВАШИНГТОН, 10 янв — РИА Новости. Госдепартамент США утвердил сделку по продаже Японии четырех ракет-перехватчиков для противоракетной системы на общую сумму 133,3 миллиона долларов, сообщает агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности при Пентагоне.

Как уточняется в сообщении, речь идет о поставках ракет Standard Missile-3 (SM-3) Block IIA и пусковых установок к ним Mk-29. Также американская сторона обеспечит логическую и техническую поддержку.

"Предлагаемая продажа будет способствовать внешней политике и национальной безопасности США путем повышения безопасности важного союзника, который был и продолжает оставаться силой для политической стабильности и экономического прогресса в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Предлагаемая продажа обеспечит Японию более мощными средствами противоракетной обороны для оказания помощи в ее защите и американского персонала, размещенного там", — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что одобрение на такую сделку не означает факта ее заключения.

США разворачивают системы ПРО и снабжают ими своих союзников в Японии и Южной Корее, обосновывая это ракетной угрозой со стороны КНДР. Такие меры вызывают серьезное беспокойство со стороны России и Китая, которые видят в таком развертывании попытки США нарушить стратегический баланс сил в регионе и мире.