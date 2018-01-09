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Трамп и обе партии конгресса договорились разработать реформу по иммиграции

23:0709.01.2018
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне пред отправлением в Кэмп-Дэвиа на заседание Республиканской партии. 5 января 2017Президент США Дональд Трамп на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне пред отправлением в Кэмп-Дэвиа на заседание Республиканской партии. 5 января 2017
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta

ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп и лидеры Республиканской и Демократической партий договорились разработать иммиграционную реформу, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Saul Loeb
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"Президент США Дональд Трамп только что завершил успешную встречу по иммиграционной реформе с обеими партиями из обеих палат конгресса. Во время той части встречи, которая проходила за закрытыми дверями, они достигли соглашения по проведению переговоров для разработки законодательства, которое позволит провести критически необходимые реформы в четырех областях высокого приоритета", — сказала Сандерс.

По ее словам, речь идет об обеспечении безопасности границ, окончании "цепной миграции" дальних родственников к иностранцам в США и прекращении визовой лотереи, по которой в США приезжают 55 тысяч иммигрантов в год. Также речь пойдет о возможности отсрочки депортации иностранцев, незаконно прибывших в США в детском возрасте.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
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Трамп ранее указывал, что ряд подозреваемых в терроризме на территории США приехали в страну, выиграв вид на жительство — гринкарту — или приехав к родственникам, обосновавшихся ранее в США.

Иммиграционная реформа является одним из наиболее важных аспектов внутриполитической повестки дня в США. Камнем преткновения остается возможная легализация миллионов незаконных иммигрантов, которые уже проживают в США. В президентство Барака Обамы сенат принял закон о реформе, который позволял нелегалам пройти многолетний путь к легализации в стране, однако этот закон провалился в палате представителей.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Сергей Романов князь 6666
ДПЧ ООН гарантирует право миграции и совсем плохи дела ООН если в Конгрессе США пишут новые документы мирового порядка.
23:33
09.01.2018
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