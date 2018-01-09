На Западном берегу Иордана израильтянин попал под обстрел

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 янв — РИА Новости. Израильтянин получил тяжелое ранение, когда его машина попала под обстрел на Западном берегу реки Иордан, сообщили военные и медики.

В поисках нападавшего, который скрылся с места происшествия, войска прочесывают местность в районе крупного палестинского города Наблуса.

"Подозреваемый открыл огонь по израильскому гражданскому лицу в его автомобиле у (еврейского поселения — ред.) Хават-Гилад, восточнее Наблуса. Мужчина получил тяжелые ранения и был доставлен в больницу", — говорится в сообщении армейской пресс-службы.

По данным службы скорой помощи, нападение произошло на шоссе номер 60 — одной из основных автострад Западного берега. По данным Второго канала израильского телевидения, армия предполагает, что огонь по израильтянину был открыт из проезжавшей мимо машины.