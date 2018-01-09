Число жертв взрыва в Пакистане возросло до шести человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 янв — РИА Новости. По меньшей мере шесть человек, в том числе четыре полицейских, погибли, еще 17 человек получили ранения в результате взрыва в Пакистане, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на полицию.

Взрыв прогремел во вторник возле одного из правительственных учреждений в пакистанском городе Кветта (провинция Белуджистан).

Согласно предварительным данным, атаку совершил террорист-смертник, предположительно, подорвавший себя рядом с полицейским грузовиком, который был припаркован у здания парламента Белуджистана. Взрыв произошел в тот момент, когда сотрудники правоохранительных органов возвращались с боевого дежурства.

Помимо четырех погибших полицейских, семеро стражей порядка получили ранения.

Ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная в Пакистане группировка "Техрик-е Талибан Пакистан".