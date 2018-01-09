В Киевской области арестовали подозреваемого в убийстве Ноздровской

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости. Вышгородский районный суд на Украине во вторник арестовал на два месяца без возможности внесения залога подозреваемого в убийстве украинской правозащитницы Ирины Ноздровской, трансляцию заседания суда вел телеканал "112 Украина".
"Применить к подозреваемому Россошанскому Юрию… меру пресечения в виде содержания под стражей в киевском следственном изоляторе… на срок 60 дней без определения возможности внесения залога", — сказал судья.
Тело Ноздровской нашли 1 января в реке в Киевской области. Полиция возбудила дело по статье "умышленное убийство". Родные считают убийство местью за профессиональную деятельность юриста, добившейся осуждения племянника главы Вышгородского районного суда, совершившего ДТП, в котором в 2015 году погибла сестра Ноздровской. В конце декабря апелляционный суд оставил в силе приговор виновнику ДТП — семь лет тюрьмы, хотя защита требовала освобождения по амнистии. Полиция рассматривает несколько версий убийства Ноздровской.