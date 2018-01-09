В Киевской области арестовали подозреваемого в убийстве Ноздровской

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости. Вышгородский районный суд на Украине во вторник арестовал на два месяца без возможности внесения залога подозреваемого в убийстве украинской правозащитницы Ирины Ноздровской, трансляцию заседания суда вел телеканал "112 Украина".

Накануне советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что полиция задержала предполагаемого убийцу правозащитницы. Позже генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что задержанному объявили о подозрении в убийстве.

"Применить к подозреваемому Россошанскому Юрию… меру пресечения в виде содержания под стражей в киевском следственном изоляторе… на срок 60 дней без определения возможности внесения залога", — сказал судья.

Тело Ноздровской нашли 1 января в реке в Киевской области. Полиция возбудила дело по статье "умышленное убийство". Родные считают убийство местью за профессиональную деятельность юриста, добившейся осуждения племянника главы Вышгородского районного суда, совершившего ДТП, в котором в 2015 году погибла сестра Ноздровской. В конце декабря апелляционный суд оставил в силе приговор виновнику ДТП — семь лет тюрьмы, хотя защита требовала освобождения по амнистии. Полиция рассматривает несколько версий убийства Ноздровской.