МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. МИД РФ призывает соответствующие структуры ООН, ОБСЕ и СЕ дать оценку подписанию президентом Латвии закона "О статусе участника Второй мировой войны", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее президент Латвии Раймонд Вейонис утвердил закон о присвоении статуса участника Второй мировой войны гражданам страны, воевавшим в регулярных военных частях как против нацистской Германии, так и против СССР.

"Призвали международные профильные структуры (ООН, ОБСЕ, СЕ) дать этому вопиющему шагу латвийских властей соответствующую принципиальную оценку", — говорится в ответе Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

По ее словам, "планомерный курс официальной Риги на переписывание истории нам… уже хорошо известен".

"Цинично оскорбив память 150 тысяч советских воинов, героически отдавших свои жизни за освобождение Латвии, политическое руководство этой страны фактически уравняло в статусе участников Второй мировой войны, воевавших на стороне фашистской Германии, и их пособников с воинами антигитлеровской коалиции", — подчеркнула она.

"Очевидно, что этот закон вносит еще больший раскол в общество, играя на руку силам, заинтересованным в разжигании в латвийском социуме ксенофобских настроений и межнациональной розни", — заявила Захарова.

Согласно закону, участниками Второй мировой войны признаются граждане Латвии, являвшиеся таковыми на 17 июня 1940 года, и постоянные жители республики, легально въехавшие в страну до этой даты.

Участниками Второй мировой войны не будут признаны сотрудники национал-социалистической партии Германии и ее военизированных структур, тайной полиции и служб безопасности этого режима. Этот статус также не будет присвоен сотрудникам КГБ СССР или ЛССР, за исключением сотрудников финансовых и административно-хозяйственных структурных подразделений. Статус участника Второй мировой войны не будет присваиваться лицам, осужденным за преступления против человечества и другие преступления.