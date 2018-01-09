Крупнейшая оппозиционная партия Македонии бойкотирует работу парламента

Лидер партии ВМРО-ДПМНЭ Николай Груевский в штаб-квартире партии в Скопье в Македонии. Архивное фото

Лидер партии ВМРО-ДПМНЭ Николай Груевский в штаб-квартире партии в Скопье в Македонии. Архивное фото

БЕЛГРАД, 9 янв — РИА Новости. Крупнейшая оппозиционная партия Македонии ВМРО-ДПМНЕ начинает бойкот работы парламента "до создания условий демократического функционирования институтов государства", заявил во вторник председатель партии Христиан Мицковски.

Правившая республикой свыше десяти лет ВМРО-ДПМНЕ в 2015 году сама столкнулась с бойкотом работы парламента со стороны тогда оппозиционного Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) нынешнего премьера Зорана Заева.

Последовавший политический кризис в итоге привел, при посредничестве посольств западных государств, к смене власти в стране после выборов 2016 года. В настоящее время оппозиционная ВМРО-ДПМНЕ обладает 51 мандатом из 120 в македонском Собрании (парламенте).

"Депутатская фракция ВМРО-ДПМНЕ решила не принимать участие в работе Собрания, пока не будут созданы условия для нормального демократического функционирования институтов государства", — заявил на специальной пресс-конференции в Скопье Мицковски.

Ранее бывший премьер-министр Македонии и глава движения Никола Груевски подал в отставку с поста партийного лидера. ВМРО-ДПМНЕ в декабре уже бойкотировала работу парламента, включая рассмотрение законопроекта о присвоении албанскому языку статуса второго официального в республике, одного из самых спорных вопросов между властью и оппозицией.

Инициатором принятия закона выступила наиболее влиятельная партия этнических албанцев ДУИ, ее поддержали партнеры по правящей коалиции СДСМ премьера Заева и некоторые представители других албанских движений.

Вызвавший споры документ является одним из условий соглашения о сотрудничестве в правящей коалиции СДСМ Заева и албанских партий, называемого "тиранской платформой".

Согласно законопроекту, все структуры государственной и муниципальной властей наравне с македонским будут использовать второй язык, на котором говорит не меньше 20% населения — албанский. Сайты госорганов, другие носители служебной информации, официальные, деловые и личные документы также должны будут стать двуязычными. Денежные знаки, монеты, почтовые марки предполагается снабдить символами обеих культур.