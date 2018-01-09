Врачи опровергли заявления об ухудшении здоровья президента Чехии

ПРАГА, 9 янв – РИА Новости, Александр Куранов. Руководитель медицинского консилиума, наблюдающего за здоровьем чешского президента Милоша Земана, Мартин Голцат на специальной конференции во вторник опроверг учащающиеся в последние месяцы заявления общественных деятелей о заметном ухудшении здоровья главы республики.

В связи с участием Земана в президентских выборах, первый тур которых состоится 12-13 января, видные чешские политики и ряд медиков в последние месяцы выразили свои сомнения в его возможностях исполнять обязанности главы государства в течение последующих пяти лет. Многие из них отметили, что во время редких появлений Земана на публике у него явно заметна одышка, даже во время коротких выступлений при недавнем назначении членов нового правительства Земан явно не мог обойтись без трибуны, на которую облокачивался почти всем телом. Кроме того, он с трудом ходит, опираясь на трость, и нередко поднимается по ступенькам только с помощью охранников.

"О состоянии здоровья (Земана) заявляет множество людей, не являющихся медиками, информируя общественность, что происходит с господином президентом. Мы с ним (Земаном) время от времени встречаемся, и я могу подтвердить, что господин президент чувствует себя хорошо, думаю, что он находится в очень хорошем состоянии – как физическом, так и психическом", — заявил Голцат.

В свою очередь, лечащий врач президента Милослав Калаш подтвердил, что Земан в состоянии исполнять свои обязанности. "Мало кто был бы способен выдержать такую физическую и психологическую нагрузку", — добавил Калаш. Ранее он сообщил РИА Новости, что Земана беспокоит лишь невропатия нижних конечностей, что усложняет хождение.

Известный чешский онколог Лубош Петружелка заявил на пресс-конференции, что он не нашел никаких факторов, свидетельствующих о каком-либо онкологическом заболевании у Земана.

"Мне было предложено провести независимый анализ предложенной документации. На основе комплексного изучения документации могу констатировать, что я не нашел никаких симптомов присутствия (у Земана) онкологического заболевания", — сказал Петружелка.

Присутствовавшим на пресс-конференции журналистам не была дана возможность задать какие-либо вопросы по данной теме.

Милош Земан известен как заядлый курильщик. Кроме того, на недавней встрече с жителями Устецкого края Земан опроверг сообщения СМИ о том, что он якобы стал абстинентом, заявив, что употребляет алкоголь "с неутихающим желанием".