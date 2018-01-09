Глава МИД Бельгии планирует встретиться с Лавровым в Москве

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с вице-премьером, Министром иностранных и европейских дел Бельгии Дидье Рейндерсом. Архивное фото

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с вице-премьером, Министром иностранных и европейских дел Бельгии Дидье Рейндерсом. Архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 9 янв – РИА Новости, Владимир Добровольский. Глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс в феврале 2018 года посетит Москву, где он планирует встретиться с главой российского МИД Сергеем Лавровым, и Сочи, где выступит на открытии очередного заседания Смешанной экономической комиссии Бельгия-Россия-Люксембург, сообщил он журналистам.

"Я поеду в Россию в феврале для двусторонней встречи с моим коллегой Сергеем Лавровым, а затем – в Сочи, чтобы открыть заседание Смешанной экономической комиссии Бельгия-Россия-Люксембург", — сказал Рейндерс.

Его визит состоится вскоре после рабочей поездки премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля в Москву, где у премьера в конце января запланированы встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Предыдущее заседание Смешанной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Бельгийско-Люксембургским экономическим союзом (БЛЭС) состоялось в феврале 2016 года в Москве.