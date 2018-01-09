ВМС Финляндии впервые за 70 лет получат противолодочные торпеды

Подписание договора по созданию Torpedsystem 47 между Финляндией и Швецией. 4 января 2018

Подписание договора по созданию Torpedsystem 47 между Финляндией и Швецией. 4 января 2018

ХЕЛЬСИНКИ, 9 янв — РИА Новости. Соглашение о создании противолодочной торпеды Torpedsystem 47 (TP 47) заключено между управлением материально-технического обеспечения вооруженных сил Швеции (FMV) и аналогичным ведомством Финляндии, сообщается в пресс-релизе шведской организации.

Ранее, согласно Парижскому мирному договору от 1947 года, иметь подобное вооружение финским военным было запрещено.

По словам представителя ВС Швеции Одда Верина, слова которого приводит пресс-служба FMV, в течение 2022 года шведские вооруженные силы получат "совершенно новую торпедную систему, улучшенную по всем аспектам в сравнении с торпедой TP 45". Кроме того, к работе по созданию TP 47 присоединилась и Финляндия.

© FMV Противолодочная торпеда Torpedsystem 47 © FMV Противолодочная торпеда Torpedsystem 47

"Теперь к работе по созданию Torpedsystem 47 присоединилась Финляндия, подписанное соглашение охватывает сотрудничество по разработке и внедрению новой торпедной системы", — говорится в сообщении. Как заявил Верин, эта система "не только отвечает будущим угрозам от иностранных подводных лодок, но также предназначена для последовательной адаптации к новым методам и угрозам".

Разработкой занимается компания Saab Dynamics. В дополнение к торпедам Torpedsystem 47 Финляндия, среди прочего, приобретет системы управления, произведенные Saab Surveillance.

По словам Верина, подписанное соглашение создает возможности для координации и тем самым снижает затраты на поддержание и дальнейшее развитие Torpedsystem 47, а также расширяет возможности для сотрудничества между военными двух стран.

Ожидается, что новое вооружение поступит военным Финляндии в 2023-2025 годах.

Однако в ожидании новой торпедной системы шведское правительство предоставит финнам ограниченное количество торпед марки TP 45, которые должны базироваться на борту финского корабля Tornio уже с осени 2019 года, уточняется в сообщении.