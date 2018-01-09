Трое пострадавших в Израиле французских туристов вернулись на родину

ПАРИЖ, 9 янв — РИА Новости, Виктория Иванова. Трое французских туристов, пострадавших в Израиле от нападения неизвестного с холодным оружием, вернулись во Францию, сообщили на брифинге в МИД страны.

"Мы подтверждаем, что трое французов пострадали в результате нападения в Израиле. Они вернулись во Францию после того, как получили всю необходимую консульскую помощь", — сообщили в ведомстве.

По информации израильской полиции, трое французских туристов были ранены 4 января в городе Эйлат. Ранения послужили поводом для непродолжительной госпитализации. Поиски нападавшего продолжаются.

Вместе с тем, по информации СМИ, одним из пострадавших стал племянник премьер-министра Франции Эдуара Филиппа. Официального подтверждения этой информации не дают ни в израильской полиции, ни во французском внешнеполитическом ведомстве.