В школе на севере Армении обезвредили гранату

ЕРЕВАН, 9 янв — РИА Новости. Саперы обезвредили во вторник гранату, обнаруженную в школе одной из сел Лорийской области на севере Армении, сообщила пресс-служба МЧС страны.

"Девятого января в 11.43 по местному времени (10.43 мск) поступил сигнал об обнаружении гранаты рядом с туалетом школы села Джрашен Лорийской области. На место выехал спасательный расчет, оградивший территорию. Обнаруженную гранату обезвредили саперы министерства обороны Армении", — говорится в сообщении, размещенном на сайте МЧС.

Обстоятельства инцидента выясняются.