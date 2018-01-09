США должны свернуть свою антикорейскую риторику, считает Слуцкий

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. США должны свернуть антипхеньянскую риторику, перестать провоцировать КНДР и дождаться первых итогов межкорейских переговоров, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее КНДР и Южная Корея начали переговоры о путях улучшения отношений и возможном участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане. При этом Сеул предложил Пхеньяну возобновить переговоры по денуклеаризации полуострова.

"Свернуть антипхеньянскую риторику, перестать провоцировать Пхеньян и ежедневно вешать жёсткие клейма на политику КНДР, тем самым провоцируя эскалацию напряженности, дождаться первых результатов межкорейских переговоров, если им суждено состояться, на что я со своей стороны очень надеюсь", — сказал Слуцкий журналистам, отвечая на вопрос о том, какая должна быть политика США на фоне межкорейских переговоров.