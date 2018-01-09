Российские парламентарии предложили помощь в переговорах Сеула и Пхеньяна

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Российские парламентарии готовы выступить посредниками в переговорах КНДР и Южной Кореи о денуклеаризации, заявил глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

"Что касается денуклеаризации, …с большой вероятностью здесь потребуются усилия и международных посредников. Учитывая то, что данное досье непосредственно затрагивает национальные интересы РФ, учитывая территориальную близость обеих стран, …мы готовы выступить в такой роли", — заявил Слуцкий журналистам.