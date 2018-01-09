Глава МИД Греции назвал референдум о наименовании внутренним делом Скопье

АФИНЫ, 9 янв — РИА Новости. Проведение референдума о наименовании бывшей югославской республики Македония (БЮРМ) является внутренним делом этой страны, и Афины не намерены вмешиваться в него, заявил министр иностранных дел Греции Никос Котзиас в интервью телеканалу ΑΝΤ-1.
Афины и Скопье надеются в течение полугода решить давний спор о наименовании БЮРМ, без чего страна не может вступить в НАТО и Евросоюз.
Обещание провести референдум в случае достижения соглашения содержалось в программных заявлениях двух славянских партий, но его не было в программе албанских партий, отметил Котзиас в интервью, текст которого распространила пресс-служба МИД.
"Буяр Османи, которого я с радостью жду во вторник (в Афинах) — вице-премьер и представитель крупнейшей албанской партии ДУИ, заявлял, что не очень умно проводить референдум, но я не могу выразить свое мнение, потому что это внутренняя проблема. Если через референдум не пройдет достигнутое соглашение, то, я думаю, цена для этой страны будет больше, чем можно себе представить сегодня", — сказал Котзиас.
Отвечая тем политикам, которые возражают против составного названия соседней страны, глава МИД напомнил, что таковым оно является по временному соглашению 1995 года – "бывшая югославская республика Македония".
"Оно было принято большинством мира без референдумов, и даже не проходило парламент", — отметил министр.
Котзиас сказал также, что министр обороны Греции, лидер входящей в правящую коалицию партии "Независимые греки" (АНЭЛ) Панос Камменос не говорил, что не согласен с использованием термина "Македония".
"Он сказал, что не согласен с использованием этого термина на греческом языке – "Македония". Это имеет большое значение, и нам нужно посмотреть, как это выйдет из самих переговоров", — пояснил глава МИД.
"Неправильно думать, что мы сегодня присутствуем на крещении, то есть, что родился ребенок, и мы идем крестить его. К сожалению, ребенку исполнилось 25 лет, он крещен, и он как молодая девушка, и хочет посмотреть, возьмет ли она к своей фамилии и фамилию мужа, то есть будет ли составное имя", — сказал Котзиас, напомнив, что составное название существует с 1995 года.
"В 2018 году и с нынешними реалиями мы хотим добавить к нему и дать ему название таким образом, чтобы оно отличалось от греческой Македонии", — заключил Котзиас.