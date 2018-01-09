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В мире

Глава МИД Греции назвал референдум о наименовании внутренним делом Скопье

11:5309.01.2018
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкГлава МИД Греции Никос Котзиас. Архивное фотоГлава МИД Греции Никос Котзиас. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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АФИНЫ, 9 янв — РИА Новости. Проведение референдума о наименовании бывшей югославской республики Македония (БЮРМ) является внутренним делом этой страны, и Афины не намерены вмешиваться в него, заявил министр иностранных дел Греции Никос Котзиас в интервью телеканалу ΑΝΤ-1.

Вид на крепость Кале и город Скопье, Македония. Архивное фото
© Fotolia / saiko3p
В Скопье рассказали, когда настроены решить с Грецией проблему наименования

Афины и Скопье надеются в течение полугода решить давний спор о наименовании БЮРМ, без чего страна не может вступить в НАТО и Евросоюз.

Обещание провести референдум в случае достижения соглашения содержалось в программных заявлениях двух славянских партий, но его не было в программе албанских партий, отметил Котзиас в интервью, текст которого распространила пресс-служба МИД.

"Буяр Османи, которого я с радостью жду во вторник (в Афинах) — вице-премьер и представитель крупнейшей албанской партии ДУИ, заявлял, что не очень умно проводить референдум, но я не могу выразить свое мнение, потому что это внутренняя проблема. Если через референдум не пройдет достигнутое соглашение, то, я думаю, цена для этой страны будет больше, чем можно себе представить сегодня", — сказал Котзиас.

Средневековая крепость Скопско Кале в городе Скопье в Македонии. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Греция выступила против вступления Македонии в ЕС под нынешним названием
Что касается проведения референдума по этому вопросу в Греции, то для этого нет никаких оснований — соглашение будет проходить через парламент, как и планировалось, заявил министр.

Отвечая тем политикам, которые возражают против составного названия соседней страны, глава МИД напомнил, что таковым оно является по временному соглашению 1995 года – "бывшая югославская республика Македония".

"Оно было принято большинством мира без референдумов, и даже не проходило парламент", — отметил министр.

Котзиас сказал также, что министр обороны Греции, лидер входящей в правящую коалицию партии "Независимые греки" (АНЭЛ) Панос Камменос не говорил, что не согласен с использованием термина "Македония".

"Он сказал, что не согласен с использованием этого термина на греческом языке – "Македония". Это имеет большое значение, и нам нужно посмотреть, как это выйдет из самих переговоров", — пояснил глава МИД.

Руководитель Македонии Георге Иванов. Архивное фото
© Sputnik / Мурад Оруджев
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Путь в НАТО лежит через переговоры с Грецией в ООН, заявил глава Македонии
Котзиас подчеркнул, что проблема наименования является очень важным вопросом для страны, это вопрос идентичности, исторического наследия.

"Неправильно думать, что мы сегодня присутствуем на крещении, то есть, что родился ребенок, и мы идем крестить его. К сожалению, ребенку исполнилось 25 лет, он крещен, и он как молодая девушка, и хочет посмотреть, возьмет ли она к своей фамилии и фамилию мужа, то есть будет ли составное имя", — сказал Котзиас, напомнив, что составное название существует с 1995 года.

"В 2018 году и с нынешними реалиями мы хотим добавить к нему и дать ему название таким образом, чтобы оно отличалось от греческой Македонии", — заключил Котзиас.

 

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Моська Ивановна
Врет, не краснея. Греки уже почти тридцать лет пытаются изменить наименование Македонии и застолбить оное за собой. Что правда, то правда: Филипп Македонский, отец Александра, объединил древнегреческие города в одно государство. Но объединил, завладев ими.

А сами нынешние македонцы ничуть не лучше украинцев: австровенгерские советники внушили им, что они не болгары и не сербы, а новый народ. Разделяй и властвуй!
12:31
09.01.2018
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xilia72
Непонятно для чего Скопье название Македония,ведь славян и албанцев с историей Македонии ничего не связывает.
12:29
09.01.2018
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