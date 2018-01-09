СМИ сообщили о приговоре 19 гражданам Кувейта за присоединение к ИГ*

ДУБАЙ, 9 янв — РИА Новости. Уголовный суд Кувейта приговорил 19 граждан этой страны к 10 годам лишения свободы за участие в террористической группировке "Исламское государство"* в Сирии, сообщает издание Gulf News.

Ни один из осуждённых не присутствовал в зале суда во время оглашения приговора, так как все они находятся за пределами страны.

Все обвиняемые присоединились к террористической группировке, прошли тренировку в одном из ее лагерей и "осуществляли враждебные действия против Сирии", заявила прокуратура.

Как сообщает издание, власти Кувейта также проверяют местонахождение десятков человек, которые уехали из Кувейта более чем полгода назад и, возможно, причастны к терроризму.

*Запрещенная в России террористическая организация