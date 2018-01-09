В ЛНР обнаружили тайник с противотанковым комплексом

ЛУГАНСК, 9 янв — РИА Новости. Сотрудники министерства госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики обнаружили тайник с боеприпасами, в том числе с противотанковым комплексом, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе ведомства.

"В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, в лесополосе, вблизи населенного пункта Бобриково обнаружен схрон с боеприпасами", — сказали в пресс-службе ведомства.

По данным МГБ, тайник был организован украинскими силовиками в 2014 году. В ведомстве уточнили, что из тайника был изъят противотанковый ракетный комплекс "Фагот", противотанковые управляемые ракеты 9 М113, около 100 гранат Ф-1.

"Проводятся дальнейшие мероприятия по предупреждению и пресечению террористических актов, а также выявлению и документированию фактов незаконного оборота оружия на территории ЛНР", — добавили в МГБ.