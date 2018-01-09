На Украине подозреваемый в убийстве юриста рассказал о деталях преступления

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве украинской правозащитницы Ирины Ноздровской во время следственного эксперимента рассказал, каким образом было совершено преступление, и указал на место сокрытия тела, заявил во вторник советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк.

Накануне Шкиряк заявил, что полиция задержала предполагаемого убийцу правозащитницы. Позже генпрокурор Юрий Луценко сообщили, что задержанному объявили о подозрении в убийстве. Во вторник первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что подозреваемый не признает вину, правоохранители задержали его благодаря собранным доказательствам.

"Он (подозреваемый — ред.) дал показания, во время следственного эксперимента указал на место совершения преступления, место сокрытия тела погибшей и рассказал, каким образом было совершено это преступление. Подозреваемый не раскаивается в содеянном, считает свой поступок оправданным", — цитирует слова Шкиряка сайт телеканала "112 Украина".

По словам Шкиряка, у следствия есть "безупречные доказательства" причастности задержанного к совершению этого преступления. Он также сообщил, что на сегодня продолжаются неотложные следственные действия по выяснению всех обстоятельств преступления.

"Чтобы снять все инсинуации и догадки, я могу подтвердить, что подозреваемый и задержанный в совершении этого преступления — действительно близкий родственник гражданина Россошанского, который совершил ДТП, результатом которого стала смерть сестры Ирины Ноздровской", — добавил Шкиряк.

Тело Ноздровской нашли 1 января в реке в Киевской области. Полиция возбудила дело по статье "умышленное убийство". Родные считают убийство местью за профессиональную деятельность юриста, добившейся осуждения племянника главы Вышгородского районного суда, совершившего ДТП, в котором в 2015 году погибла сестра Ноздровской. В конце декабря апелляционный суд оставил в силе приговор виновнику ДТП — семь лет тюрьмы, хотя защита требовала освобождения по амнистии. Полиция рассматривает несколько версий убийства Ноздровской.