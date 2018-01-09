Подозреваемый в убийстве украинского юриста Ноздровской не признал вину

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве украинской правозащитницы Ирины Ноздровской не признает вину, правоохранители задержали его благодаря собранным доказательствам, сообщил во вторник первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

Тело Ноздровской нашли 1 января в реке в Киевской области. Полиция возбудила дело по статье "умышленное убийство". Родные считают убийство местью за профессиональную деятельность юриста, добившейся осуждения племянника главы Вышгородского районного суда, совершившего ДТП, в котором в 2015 году погибла сестра Ноздровской. В конце декабря апелляционный суд оставил в силе приговор виновнику ДТП — семь лет тюрьмы, хотя защита требовала освобождения по амнистии. Полиция рассматривает несколько версий убийства Ноздровской. Накануне советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что полиция задержала предполагаемого убийцу правозащитницы.

"Ни о каком откровенном признании речь не идет. Исключительно благодаря собранному массиву вещественных доказательств мы установили подозреваемого. Во время беседы после задержания я лично общался с человеком, которого мы обоснованно подозреваем в совершении преступления. Человек не раскаивается в совершенном и не собирается каяться", — написал Аброськин на своей странице в Facebook.