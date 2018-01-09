Депутат о переговорах с КНДР: США пытаются сохранить хорошую мину

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. США пытаются сохранить хорошую мину при плохой игре, говоря о предстоящих переговорах КНДР и Южной Кореи, считает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов (ЛДПР).

Вице-президент США Майкл Пенс ранее назвал переговоры Южной Кореи и КНДР "прямым следствием" давления США на Пхеньян.

"Я думаю, что это попытка сохранить хорошую мину при плохой игре, потому что, на самом деле, Вашингтон как раз длительное время не допускал возможности начала переговорного процесса", — сказал Морозов РИА Новости.

При этом, по мнению парламентария, поддержка переговоров не является последовательно позицией США.

Во вторник КНДР и Южная Корея начали переговоры о путях улучшения отношений и возможном участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане. При этом Сеул предложил Пхеньяну возобновить переговоры по денуклеаризации полуострова.