В США глава международного комитета Палаты представителей уйдет в отставку

ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. Известный конгрессмен-республиканец Эд Ройс сообщил в понедельник в заявлении, что не будет переизбираться на очередной срок в ходе промежуточных выборов 2018 года.

Ройс работает в конгрессе уже 13-й двухлетний срок и возглавляет один из самых влиятельных комитетов палаты представителей — по международным делам. Он избирался в конгресс от Калифорнии.

Ройс известен как один из инициаторов санкций против России и Ирана, принятых конгрессом в прошлом году.

В своем заявлении Ройс не назвал причин отставки, однако заявил, что свой последний год в кресле конгрессмена проведет в борьбе с КНДР, Ираном и "российскими усилиями по разделению западных демократий". Россия отвергала в прошлом обвинения США во вмешательстве в американские или какие-либо иные выборы.