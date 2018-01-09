Основанная Бэнноном организация собирала компромат на Трампа, сообщили СМИ

ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. Основанная бывшим советником президента США Дональда Трампа Стивеном Бэнноном организация собирала компромат на него в начале президентской гонки, сообщает телеканал CNN.

По информации телеканала, который ссылается на поступившие в его распоряжение сведения и осведомленные источники, документ был составлен в 2015 году и касается якобы годами существовавших связях между компаниями Трампа и преступным миром.

Его автором выступил Питер Швайзер, основавший в 2012 году вместе с Бэнноном "Институт за ответственность правительства" (Government Accountability Institute, GAI). Известно, что организация поддерживается финансистом Робертом Мерсером, а его дочь Ребека Мерсер является председателем этой организации. CNN сообщает, что в начале президентской гонки она поддерживала противника Трампа сенатора Теда Круза, который в начале 2016 года публично заявлял о том, что отказ Трампа публиковать свои налоговые декларации может объясняться его возможными связами с преступным миром.

Позднее после победы Трампа в борьбе за выдвижение от Республиканской партии Мерсер стала поддерживать Трампа, в том числе, делать финансовые вклады в его президентскую кампанию.

Телеканал отмечает со ссылкой на осведомленный источник, что GAI в начале президентской гонки работало над сбором компромата на всех кандидатов на выдвижение в президенты. По его сведениям, хотя Бэннон не был вовлечен в этот процесс на ежедневной основе, он был в курсе происходящего.

Бэннон возглавил президентскую кампанию Трампа в августе 2016 года, а год спустя покинул администрацию, где занимал пост советника президента по стратегическим вопросам. На прошлой неделе отношения президента и его экс-советника стали центром скандала после публикации отрывков книги журналиста Майкла Вулффа "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа". Автор книги активно ссылается на Бэннона, который, по его словам, обвинял сына президента Дональда Трампа-младшего в "предательстве" из-за его встречи с российским юристом Натальей Весельницкой во время предвыборной кампании. Эта встреча часто упоминается сторонниками теории о "российском вмешательстве" в американские выборы, которую в Кремле категорически опровергают.

Трамп после публикации фрагментов книги заявил, что у Бэннона не было никакого влияния в Белом доме, что тот не имел отношения к победе на выборах и вообще "потерял рассудок" после увольнения из администрации. Также Трамп обвинил Вулффа в клевете. Бэннон в течение нескольких дней хранил молчание, а в субботу выступил с извинениями и сожалениями в адрес президента. Экс-советник заявил, что приписываемое Бэннону обвинение в "предательстве" в адрес сына президента Дональда Трампа-младшего по поводу его встречи с российским юристом Натальей Весельницкой на самом деле было адресовано бывшему руководителю предвыборного штаба Трампа Полу Манафорту.