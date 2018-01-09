Американец спас провалившегося в замерзший пруд оленя

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В сети появилось видео спасения оленя, провалившегося в замерзший пруд. Кадрами поделился YouTube-канал ViralHog.
Автор видео рассказал, что случай произошел 4 января в Остине, в американском штате Арканзас.
"Я собирался покормить животных на ферме, когда увидел большую темную точку в моем пруде. Подойдя поближе, я понял, что это был маленький олень. Я позвал сына, и он послал моего внука помочь. Он надел бахилы и спас оленя. Мы поставили рядом с домом деревянную подложку, положили туда сено и кукурузу, потом положили туда оленя. На следующее утро он пропал", — пояснил он.