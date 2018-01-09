СМИ: в США сняли обвинения с осужденного за столкновения с властями фермера

ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. Суд в Неваде постановил снять обвинения с 71-летнего фермера из Невады, арестованного в 2016 году за участие в вооруженных столкновениях с властями, сообщает телеканал Fox News.

Федеральный судья Глория Наварро сняла все обвинения с фермера Кливена Банди и его сыновей, заявив о том, что в ходе следствия были допущены грубейшие нарушения, а обвинение сознательно не давало адвокатам обвиняемых доступ к необходимой информации и уликам.

Судья отметила, что были нарушены основные принципы правосудия. Банди был официально освобожден после того, как провел в заключении 700 дней.

Фермер более 20 лет оспаривал у властей право на бесплатный выпас коров на окружающих его ферму федеральных землях в Неваде. Конфликт обострился в 2014 году, когда правительство попыталось начать отлов принадлежащего Банди скота за пересечение границ федеральной собственности, фермер и его сторонники дали вооруженный отпор.

После противостояния власти были вынуждены вернуть Банди скот и согласились отложить срок выплаты штрафов, размер которых к тому времени превысил один миллион долларов. Банди был арестован в феврале 2016 года, когда намеревался присоединиться к группе вооруженных фермеров, захвативших федеральные здания в заповеднике штата Орегон. Протест возглавили сыновья Банди Аммон и Райан, которые также были арестованы. В октябре 2016 года суд в Орегоне снял обвинения с братьев Банди.