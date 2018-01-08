ЛОНДОН, 8 янв – РИА Новости, Денис Ворошилов. Очередные технические перестановки в британском правительстве не принесли сенсаций — основной блок министров сохранил должности, а изменения были незначительными и не могли повлиять на курс действующего кабинета министров.

Британские премьеры достаточно часто проводят технические перестановки министров, направленные, главным образом на то, чтобы избавиться от неэффективных членов кабинета и придать импульс работе кабинета. Поводом для нынешней "перетасовки" стала отставка главы аппарата правительства, фактического заместителя премьер-министра Дэмиана Грина, уволившегося в декабре из-за скандала с порнографией на его офисном компьютере.

Мэй еще накануне заявила о намерении освежить кабинет. Одной из причин этого она называла и желание изменить гендерный баланс в правительстве, увеличив в нем количество женщин. Впрочем, ожидалось, что ключевые министры сохранят посты. Официальный представитель премьера еще до начала перестановок сообщил журналистам, что Мэй видит в этом прежде всего "возможность провести дискуссию о приоритетах в работе правительства".

Актуальность такой дискуссии доказывают пробуксовки в переговорах с ЕС по Brexit и полная практическая неподготовленность правительства к самой процедуре выхода страны из ЕС.

В течение понедельник канцелярия премьера подтверждала полномочия основной части кабинета. Посты сохранили главы МИД (Борис Джонсон), МВД (Амбер Радд), минобороны (Гэвин Уильямсон) и минфина (Филип Хаммонд), министр по Brexit Дэвид Дэвис и министр по делам местных общин Саджид Джавид.

Крис Грэйлинг вопреки слухам сохранил пост министра транспорта, Лиам Фокс – пост министра по международной торговле, Грег Кларк — министра по делам бизнеса, Пенни Мордонт – министра по вопросам международного развития, а Джереми Хант — главы минздрава. Переназначение Ханта стало неожиданностью, так как ранее обсуждалось его назначение на должность главы аппарата кабинета министров. При этом уточнена новая должность Ханта – теперь она называется "министр здравоохранения и социальной защиты".

Сохранил пост Майкл Гоув, министр по вопросам окружающей среды. Осталась на посту и баронесса Эванс, представитель правительства в палате лордов.

Главой Консервативной партии Великобритании и министром правительства без портфеля был назначен экс-министр по вопросам миграции Брендон Льюис.

На место ушедшего по состоянию здоровья министра по делам Северной Ирландии Джеймса Брокеншира назначена министр культуры, спорта и СМИ Карен Брэдли. Министр труда и пенсий Дэвид Гаук стал министром юстиции, сменив на этом посту Дэвида Лидингтона, ставшего заместителем главы канцелярии премьера. Министром культуры, спорта и СМИ стал бывший замглавы ведомства Мэтт Хэнкок. В отставку ушла министр образования Джастин Грининг, ее заменил замглавы министерства труда и пенсий.