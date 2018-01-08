Издательство Macmillan обвинило Белый дом в запугивании

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Генеральный директор издательства Macmillan охарактеризовал требование Белого дома прекратить публикацию скандальной книги Майкла Вулффа о президенте США Дональде Трампе как попытку "запугивания" и назвал его "вопиюще неконституционным", пишет отраслевое издание Publishers Lunch.

В понедельник генеральный директор Macmillan Джон Сарджент распространил среди всех сотрудников издательства сообщение об этом требовании. Письмо оказалось в распоряжении издания.

"Требование прекратить публикацию и отказаться от нее — явное стремление президента США заставить издателя остановить выпуск важной книги о работе правительства путем запугивания… Такое постановление не вынесет ни один американский суд, поскольку это требование является вопиюще неконституционным", — приводит издание выдержку из письма.

Издательство намеревается направить администрации Трампа ответ с юридическим обоснованием своей позиции в понедельник.

В среду СМИ опубликовали отрывки из книги журналиста Майкла Вулффа "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа". Белый дом обвинил автора во лжи, а личный адвокат Трампа направил Вулффу и издателю письмо с требованием приостановить публикацию и распространение книги, которую в интернете уже назвали бестселлером номер один.