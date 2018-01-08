Джонсон сохранил пост при перестановках в правительстве Британии

ЛОНДОН, 8 янв – РИА Новости, Денис Ворошилов. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон, как и ожидалось, сохранил пост при очередных технических перестановках в правительстве, сообщила канцелярия премьера.

"Борис Джонсон остается министром иностранных дел", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что свой пост сохранили главы МВД (Амбер Радд) и минфина (Филип Хаммонд), министр по Brexit Дэвид Дэвис и министр по делам местных общин Саджид Джавид. Как ожидается, также сохранят посты в кабинете главы минобороны и министерства по международной торговле. Главой Консервативной партии Великобритании и министром правительства без портфеля был назначен экс-министр по вопросам миграции Брендон Льюис.

Отставки предсказывались для министра образования Джастин Грининг, председателя Консервативной партии Патрика Маклофлина, лидера палаты общин Андреи Лидсом, министра транспорта Криса Грэйлинга и министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грега Кларка.

Пост главы аппарата британского правительства, фактического заместителя премьер-министра, остававшийся вакантным после отставки Дэмиана Грина, может занять министр здравоохранения Джереми Хант.

В настоящее время известно об отставках Маклохлина и министра по делам Северной Ирландии ДжеймсаБрокеншира. Последний ушел не из-за изменений в правительстве, а по причине проблем со здоровьем – в ближайшие недели ему предстоит операция на правом легком.