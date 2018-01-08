В ЛНР обнаружили минометные позиции силовиков у линии соприкосновения

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2018 (45)

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую. Архивное фото

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую. Архивное фото

ЛУГАНСК, 8 янв — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обнаружила минометные позиции украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в понедельник и.о. начальника управления оборонного ведомства ЛНР Михаил Филипоненко.

"В районе населенного пункта Светлодарск, на удалении трех километров от линии соприкосновения, обнаружена временная огневая позиция минометной секции минометной батареи 54 отдельной механизированной бригады ВСУ (вооруженных сил Украины)", — сказал Филипоненко.

По его словам, в районе указанного населенного пункта украинские силовики проводят инженерные работы по оборудованию новых позиций.

"Кроме того, отмечено усиление передовых позиций ВСУ личным составом и военной техникой в районе населенных пунктов Золотое и Троицкое", — добавил Филипоненко.

Он также заявил, что украинские силовики пытаются при помощи беспилотных летательных аппаратов выявить позиции Народной милиции ЛНР.