В ЛНР обнаружили минометные позиции силовиков у линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 8 янв — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обнаружила минометные позиции украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в понедельник и.о. начальника управления оборонного ведомства ЛНР Михаил Филипоненко.
По его словам, в районе указанного населенного пункта украинские силовики проводят инженерные работы по оборудованию новых позиций.
"Кроме того, отмечено усиление передовых позиций ВСУ личным составом и военной техникой в районе населенных пунктов Золотое и Троицкое", — добавил Филипоненко.
Он также заявил, что украинские силовики пытаются при помощи беспилотных летательных аппаратов выявить позиции Народной милиции ЛНР.