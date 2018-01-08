В Уругвае утонули бразильские туристы

МЕХИКО, 8 янв – РИА Новости. Два туриста из Бразилии утонули во время отдыха в Уругвае, сообщили в воскресенье уругвайские ВМС.

По данным портала Noticias 24, тела бразильцев, которых ранее объявили пропавшими без вести, были найдены в водах залива Рио-де-ла-Плата.

В минувшую субботу они отдыхали на пляже вместе с ребенком и пошли купаться. После их неожиданного исчезновения с поверхности воды ребенок сумел добраться до берега в одиночку и поднять тревогу.

Туристам из Бразилии вообще не везет в последние дни при отдыхе в странах Латинской Америки. Ранее сообщалось, что сразу 60 бразильских туристов были ограблены на всемирно известном венесуэльском курорте на острове Маргарита. Их ограбили в момент посадки в автобусы после возвращения с морской прогулки на один из соседних островов.