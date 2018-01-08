РИГА, 8 янв — РИА Новости. Латвийский журналист Юрий Алексеев, в доме которого во время обыска в декабре были обнаружены патроны от пистолета "Макаров", вернулся в Латвию из США, где он проводил новогодние каникулы.
После обыска журналист отправился через Норвегию в США — там у него живут дочь и внуки, с которыми он планировал провести праздники.
"Я снова здесь, друзья! Вчера ночью после тщательнейшего обыска я вышел из дверей Рижского аэропорта. Друзья подогнали рабочий компик вместо похищенного полицией безопасности Латвии… Восстанавливаю доступ к сети, меняю пароли… Начал писать большую байку (статью) про свои приключения. Ждите", — написал Алексеев вечером в воскресенье в Facebook.
Журналист известен своей пророссийской позицией, в частности, он является сторонником присоединения Крыма к России.