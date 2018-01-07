Генсек СДПГ заявил, что переговоры о кабмине ФРГ прошли конструктивно

Члены СДПГ во время голосования на съезде партии в Берлине. 7 декабря 2017

Члены СДПГ во время голосования на съезде партии в Берлине. 7 декабря 2017

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что зондирующие переговоры с альянсом ХДС/ХСС о новом правительстве прошли "конструктивно и открыто", пишет газета Welt.

В воскресенье, 7 января, стартовали так называемые зондирующие переговоры, в рамках которых должно быть принято решение о готовности ХДС/ХСС и СДПГ вести переговоры о создании нового кабмина. Они продлятся пять дней, затем окончательное решение будет принято на уровне руководящих органов партий.

По словам Клингбайля, переговоры были "серьезными, конструктивными и открытыми".

"Мы все осознаем ответственность, которую мы несем за будущее Германии и Европы. Мы находимся в новом времени. И это новое время требует новой политики", — приводит издание слова генерального секретаря СДПГ.

Новый кабинет министров в ФРГ должен быть сформирован по итогам выборов в бундестаг, состоявшихся 24 сентября. Первоначально Ангела Меркель во главе победившего на выборах альянса ХДС/ХСС планировала договориться о коалиции с "Зелеными" и Свободной демократической партией, но переговоры провалились.