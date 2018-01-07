В Берлине еще один немецкий заключенный сбежал из тюрьмы

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Заключенный берлинской тюрьмы "Тегель" сбежал, продолжив череду побегов из исправительных учреждений немецкой столицы, пишет издание Bild.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, мужчина, осужденный за убийство, отбывал срок с правом покидать тюрьму на время рабочего дня. Отмечается, что в первый же день, когда ему было дозволено отправиться на работу без сопровождения, заключенный позвонил в тюрьму и сообщил, что не собирается возвращаться.

В настоящее время полиция ищет беглеца. Как отмечает издание, на днях сбежал еще один заключенный тюрьмы "Тегель", однако он был вскоре пойман правоохранителями.

По официальным данным, на прошлой неделе из берлинской тюрьмы "Плетцензее" сбежали в несколько этапов пять заключенных, 2 января — еще двое. Один из беглецов затем добровольно сдался властям. Речь идет о тюрьме открытого типа с правом для заключенных покидать учреждение. По словам представителя тюрьмы, в настоящее время ведется проверка в связи со случившимися побегами.