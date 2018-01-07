В Израиле рассказали, сколько ракет выпустили по его территории в 2017 году

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. По территории Израиля в 2017 году были выпущены 43 ракеты из сектора Газа и с Синайского полуострова, сообщила армия страны в Twitter.

Вооруженные силы в ответ произвели удары по 59 целям в секторе Газа, в том числе по пусковым установкам, тренировочным лагерям, мастерским по производству оружия и наблюдательным.

Военные за год конфисковали 2,87 миллиона долларов, предназначенных для финансирования террористической деятельности, а также изъяли 455 единиц оружия и обнаружили 42 подпольные мастерские по производству оружия.

Ранее глава службы безопасности Израиля Надав Аргаман заявил, что ведомство за год предотвратило 400 терактов, в том числе 13 атак смертников.