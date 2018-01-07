МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Ирана Хассан Кашкави заявил, что власти страны не получали сообщений о судьбе 30 иранских моряков, пропавших при столкновении танкера и сухогруза у побережья КНР, сообщает агентство Fars.

"Большинство членов экипажа (танкера – ред.) – иранцы, и так как никто не может приблизиться к судну на расстояние ближе одного километра (из-за крупного пожара, который начался после столкновения), затруднительно получить информацию о ситуации с пассажирами и членами экипажа, (компания по танкерным перевозкам грузов) National Iranian Tanker Company (NITC) может предоставить большее технических данных по этому вопросу", — сказал Кашкави.

По его словам, власти Ирана находятся в контакте с коллегами из КНР и намерены выяснить судьбу соотечественников, пропавших в результате происшествия. Замглавы иранского МИД подчеркнул, что власти КНР пока не потушили пожар, возникший после столкновения судов, в район инцидента направлено пожарное судно.

Инцидент произошел вечером 6 января. Нефтяной танкер Sanchi под панамским флагом столкнулся с гонконгским сухогрузом CF CRYSTAL у восточного побережья Китая. На борту танкера, принадлежащего иранской компании, находились в общей сложности 32 человека, из них 30 — граждане Ирана и два гражданина Бангладеш. В результате столкновения связь с ними была потеряна. Несмотря на повреждения, безопасности гонконгского сухогруза ничего не угрожает. На его борту находился 21 член экипажа, все они были благополучно спасены. На место происшествия уже прибыли спасательные суда китайской стороны.