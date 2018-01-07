МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Спецслужбы Великобритании заново принимают на работу сотрудников, ранее уволенных в ходе сокращения штата, чтобы активизировать борьбу с терроризмом, пишет газета Telegraph со ссылкой на данные комитета по разведке и безопасности в парламенте страны.

Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) вернул на работу 200 бывших сотрудников, служба внешней разведки МИ-6 — 73, контрразведка МИ-5 — семь бывших агентов.

Британские спецслужбы также часто привлекают к работе внештатных подрядчиков и консультантов. Расходы трех ведомств на их услуги составили 1,2 миллиарда фунтов стерлингов, что составляет треть их общего бюджета. Временные подрядчики получают в год по 144 тысячи фунтов стерлингов, что примерно в два раза выше зарплаты штатных сотрудников британских спецслужб.

Как отмечает газета, парламентарии выступили с критикой высоких затрат ведомств на привлечение специалистов. "Хотя всегда может появиться необходимость вновь нанять некоторых бывших сотрудников в исключительных обстоятельствах, это должно делаться как можно реже с учетом возможных значительных расходов", — говорится в докладе парламентской комиссии.

При этом законодатели негативно оценили масштабные сокращения сотрудников разведслужб в 2011-2012 годах, которые и привели к текущему кризису кадров.

В прошлом году в Великобритании произошли пять терактов. В связи с ними были задержаны 64 подозреваемых.

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