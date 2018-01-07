Китай направил очистное судно на место столкновения танкера с сухогрузом

ПЕКИН, 7 янв – РИА Новости. Власти Китая направили на место столкновения панамского танкера с гонконгским сухогрузом очистное судно, чтобы не допустить экологического бедствия, сообщило Министерство иностранных дел КНР.

Панамский нефтяной танкер SANCHI, перевозивший 136 тысяч тонн газового конденсата, столкнулся с гонконгским сухогрузом FC CRYSTAL, груженым 64 тысячами тонн зерна. Инцидент произошел вечером 6 января в 160 морских милях к востоку от устья реки Янцзы. По сообщению министерства транспорта КНР, в результате столкновения танкер загорелся, на месте ЧП образовалось нефтяное пятно, однако о его площади ничего не сообщалось.

"Правительство Китая внимательно следит за ситуацией, мы уже направили на место происшествия суда для проведения поисково-спасательной операции. По состоянию на данный момент, часть членов экипажа спасена, еще часть считается пропавшей без вести. Кроме того, китайская сторона направила на место аварии очистительное судно, чтобы не допустить бедствия. В настоящее время выясняются причины происшествия", — говорится в опубликованном на сайте ведомства заявлении.

По данным Минтранса КНР, панамский корабль принадлежит иранской компании BRIGHT SHIPPING LIMITED. На его борту находились в общей сложности 32 человека, из них 30 — граждане Ирана и два гражданина Бангладеш. После аварии пропала связь со всеми членами экипажа танкера. Гонконгский сухогруз получил повреждения, но его безопасности ничто не угрожает. Все члены экипажа – 21 гражданин Китая, были благополучно спасены.

На место происшествия уже прибыли спасительные суда китайской стороны, а также судно береговой охраны Южной Кореи.