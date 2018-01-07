Китай направил очистное судно на место столкновения танкера с сухогрузом

ПЕКИН, 7 янв – РИА Новости. Власти Китая направили на место столкновения панамского танкера с гонконгским сухогрузом очистное судно, чтобы не допустить экологического бедствия, сообщило Министерство иностранных дел КНР.
Панамский нефтяной танкер SANCHI, перевозивший 136 тысяч тонн газового конденсата, столкнулся с гонконгским сухогрузом FC CRYSTAL, груженым 64 тысячами тонн зерна. Инцидент произошел вечером 6 января в 160 морских милях к востоку от устья реки Янцзы. По сообщению министерства транспорта КНР, в результате столкновения танкер загорелся, на месте ЧП образовалось нефтяное пятно, однако о его площади ничего не сообщалось.
"Правительство Китая внимательно следит за ситуацией, мы уже направили на место происшествия суда для проведения поисково-спасательной операции. По состоянию на данный момент, часть членов экипажа спасена, еще часть считается пропавшей без вести. Кроме того, китайская сторона направила на место аварии очистительное судно, чтобы не допустить бедствия. В настоящее время выясняются причины происшествия", — говорится в опубликованном на сайте ведомства заявлении.
【巴拿马籍油船与香港籍散货船碰撞起火 搜救正在进行】6日20时许，巴拿马籍油船"SANCHI”轮与香港籍散货船"CF CRYSTAL”轮在长江口以东约160海里处发生碰撞。油船"SANCHI”轮全船失火，32名船员失联；散货船"CF CRYSTAL”轮有破损，21名船员全部为中国籍，已被安全救起。https://t.co/iZMisozhrr pic.twitter.com/WLHwAyCTRo— 中国新闻社 (@CNS1952) 7 января 2018 г.
По данным Минтранса КНР, панамский корабль принадлежит иранской компании BRIGHT SHIPPING LIMITED. На его борту находились в общей сложности 32 человека, из них 30 — граждане Ирана и два гражданина Бангладеш. После аварии пропала связь со всеми членами экипажа танкера. Гонконгский сухогруз получил повреждения, но его безопасности ничто не угрожает. Все члены экипажа – 21 гражданин Китая, были благополучно спасены.
На место происшествия уже прибыли спасительные суда китайской стороны, а также судно береговой охраны Южной Кореи.