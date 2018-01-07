В Азербайджане после ДТП с автобусом возбудили уголовное дело

БАКУ, 7 янв – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в связи с ДТП с участием автобуса в Азербайджане, в результате которого двенадцать человек получили различные травмы, водитель автобуса задержан, говорится в совместном заявлении Главного управления полиции города Баку и городской прокуратуры, распространенном в воскресенье.

Ранее сотрудница пресс-службы минздрава Азербайджана Сафая Ахмедова сообщила, что в Баку перевернулся пассажирский автобус, 12 человек получили ранения, среди них трое детей. Как рассказали РИА Новости очевидцы происшествия, автобус упал в овраг на территории посёлка Зыг.

"В результате неотложных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции и прокуратуры Хатаинского района Баку, задержан водитель пассажирского автобуса, совершивший на Зыгском шоссе тяжелое ДТП и скрывшийся с места происшествия", — говорится в заявлении.