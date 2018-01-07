В Ирландии мужчина сыграл в футбол с ураганом

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Ирландский футболист Эана О'Коннор показал, на что способна сила природы, ударив по мячу во время урагана "Элеонор".

Видео снял его брат на морском берегу. После сильного удара мяч далеко улетает, но сразу же возвращается, подобно бумерангу. О'Коннор ловко его останавливает.

Из-за зимнего урагана "Элеонор" в Ирландии без света остались 55 тысяч домов. Также он обрушился на Францию, Германию и страны Северной Европы. Во Франции из-за шторма погибли пять человек, еще двое числятся пропавшими без вести.