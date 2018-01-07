В Мексике убили журналиста влиятельного издания

МЕХИКО, 7 янв – РИА Новости. Журналист одного из самых влиятельных и читаемых изданий Мексики Universal был убит в ночь на субботу в мексиканской столице.

По данным самого издания, Хосе Херардо Мартинес получил огнестрельное ранение в живот при попытке ограбления на одной из улиц района Койоакан. При этом он успел рассказать полиции, что на него напали двое преступников.

Полиция доставила раненого в госпиталь, где он позднее скончался. Нападение произошло в момент, когда Мартинес вышел на улицу купить детям подарки: в Мексике отмечался день королей-магов, когда детям принято дарить игрушки.

Генеральная прокуратура Мехико открыла следствие по делу. Параллельное расследование ведет сам Universal.

За 2017 год в Мексике убиты 12 журналистов. Всего с 2000 года, по данным журналистского сообщества Мексики, в стране были убиты около 120 работников СМИ, 20 пропали без вести, зарегистрированы около 50 случаев нападений на здания СМИ.