Власти Саудовской Аравии объяснили арест 11 принцев

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Одиннадцать саудовских принцев были арестованы в четверг после того, как они отказались прекратить протест в королевском дворце Каср-аль-Хукм в Эр-Рияде. Об этом заявил генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Мужиб, его слова приводит Al Arabia.
Аль-Мужиб отметил, что принцы помещены в тюрьму Эль-Хайр, где они ждут судебного разбирательства.
В ноябре заново созданный комитет по борьбе с коррупцией, возглавляемый наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, приказал задержать 11 принцев из монаршей семьи и четырех министров из действующего состава правительства. По данным прокуратуры, в ходе следствия были допрошены более 300 человек, около двух тысяч банковских счетов заморожено.