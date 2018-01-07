Власти Саудовской Аравии объяснили арест 11 принцев

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Одиннадцать саудовских принцев были арестованы в четверг после того, как они отказались прекратить протест в королевском дворце Каср-аль-Хукм в Эр-Рияде. Об этом заявил генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Мужиб, его слова приводит Al Arabia.

Как заявил генпрокурор, протестующие члены монаршей семьи требовали отмены приказа короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, согласно которому принцы должны теперь сами оплачивать счета за воду и электричество. Кроме того, участники акции хотят получить денежную компенсацию за судебный приговор в отношении их родственника. СМИ сообщают, что речь идет о казне их двоюродного брата.

Аль-Мужиб отметил, что принцы помещены в тюрьму Эль-Хайр, где они ждут судебного разбирательства.

В ноябре заново созданный комитет по борьбе с коррупцией, возглавляемый наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, приказал задержать 11 принцев из монаршей семьи и четырех министров из действующего состава правительства. По данным прокуратуры, в ходе следствия были допрошены более 300 человек, около двух тысяч банковских счетов заморожено.