ЕК помогает Болгарии председательствовать в Совете ЕС, сообщил источник

БРЮССЕЛЬ, 6 янв — РИА Новости, Александр Шишло. Еврокомиссия выделила Болгарии, одной из самых бедных стран ЕС, около 40 чиновников для помощи в председательстве в Совете Евросоюза, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.
"Еврокомиссия по просьбе Болгарии выделила около 40 чиновников для оказания помощи в обеспечении болгарского председательства в ЕС", — сказал собеседник агентства.
Болгария занимает последнее место в ЕС по уровню ВВП на душу населения: по данным Eurostat, в 2016 году этот уровень был на 51% ниже среднего по ЕС в целом. По реальному индивидуальному потреблению (AIC) за 2016 год, Болгария также отстает от своих партнеров по Евросоюзу.