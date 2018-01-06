ЕК помогает Болгарии председательствовать в Совете ЕС, сообщил источник

БРЮССЕЛЬ, 6 янв — РИА Новости, Александр Шишло. Еврокомиссия выделила Болгарии, одной из самых бедных стран ЕС, около 40 чиновников для помощи в председательстве в Совете Евросоюза, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.

С 1 января Болгария впервые с момента вступления этой страны в ЕС в 2007 году приняла от Эстонии эстафету шестимесячного ротационного председательства на отраслевых министерских встречах стран-членов сообщества. Софии надлежит, в частности, определять повестку министерских заседаний, обеспечивать процесс одобрения членами ЕС проектов наднациональных регламентов и их согласование с Европарламентом.

"Еврокомиссия по просьбе Болгарии выделила около 40 чиновников для оказания помощи в обеспечении болгарского председательства в ЕС", — сказал собеседник агентства.

Болгария занимает последнее место в ЕС по уровню ВВП на душу населения: по данным Eurostat, в 2016 году этот уровень был на 51% ниже среднего по ЕС в целом. По реальному индивидуальному потреблению (AIC) за 2016 год, Болгария также отстает от своих партнеров по Евросоюзу.