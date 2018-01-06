Финский Красный крест отправил гумпомощь в районы страны без электричества

ХЕЛЬСИНКИ, 6 янв — РИА Новости. Финский Красный крест отправил генераторы, тепловые пушки, матрацы и одеяла в районы страны, остающиеся без электричества из-за снегопадов, сообщает организация в субботу.

Ранее сообщалось, что на востоке и северо-востоке Финляндии из-за снегопадов остаются без электричества более семи тысяч домохозяйств.

"В субботу днём Красным крестом в районы с наибольшим количеством домохозяйств без электричества в Кайнуу, Суомуссалми и Хюрюнсалми направлены генераторы, больше тысячи тепловых пушек, сотни матрацев и одеял. Генераторы размещаются, в частности, в медицинских учреждениях в сотрудничестве с местными органами власти", — говорится в сообщении.

К ликвидации последствий снегопадов привлечены добровольцы. "Волонтеры из Красного креста обходят дома пожилых людей в периферийных районах, чтобы оценить необходимость помощи. Наша задача — помочь наиболее уязвимым людям", — приводится в сообщении цитата одного из руководителей Красного креста Лины Камяряйнен.

Также сообщается, что спасатели и операторы связи обеспечивают работу мобильной связи в условиях перебоев с электричеством. "Экстренные вызовы проходят, но в покрытии мобильной сетью могут быть слепые пятна (из-за отключения базовых станций). Обычные телефоны работают без перебоев", — рассказал директор Службы спасателей Кайнуу Ансси Парвиайнен в интервью газете Ilta-Sanomat.

К ликвидации последствий снегопадов привлечены Силы обороны Финляндии, сообщают местные власти.

На востоке, северо-востоке Финляндии с конца декабря из-за снегопадов и падающих на линии электропередач деревьев наблюдаются постоянные перебои с электричеством.