Порошенко надеется, что в этом году на Украину придут "серьезные" инвесторы

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости. Украинский президент Петр Порошенко надеется, что в 2018 году на Украину придут "серьезные" инвесторы и страна продолжит развиваться.

"В 2018-ом страна продолжит уверенно развиваться. В Украину придут серьезные инвесторы. В объединенных территориальных общинах будут пожинать все более щедрые плоды децентрализации. Обновленные суды вынесут первые приговоры высокопоставленным коррупционерам", — написал Порошенко в колонке, опубликованной в специальном выпуске украинского издания "Новое время" и "The Economist Мир".

Порошенко заявил, что в 2018 году украинцы увидят больше отремонтированных дорог и новое вооружение для армии. По его словам, Украина может себе позволить использовать пятую часть военного бюджета на вооружение и военную технику, а смета вооруженных сил Украины увеличена еще на 25% и составляет 86 миллиардов гривен (более 3 миллиардов долларов по курсу нацбанка).

"Уже четыре года мы совмещаем реформы с оборонительными усилиями по защите страны против российской агрессии. Другого не дано. Так пусть же слова мир и развитие объединятся в главный указатель движения на 2018 год: Мир и развитие. Для этого нам нужны не внутренняя борьба всех против всех, а консолидация усилий власти, гражданского общества, международных партнеров. И это — единственно возможный путь для успешной Украины", — добавил Порошенко.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

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