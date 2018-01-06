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В мире

Порошенко надеется, что в этом году на Украину придут "серьезные" инвесторы

Сюжет:
Ситуация на Украине. Январь 2018 (69)
14:4006.01.2018
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CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины / Петр Порошенко. Архивное фотоПетр Порошенко. Архивное фото
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины /

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости. Украинский президент Петр Порошенко надеется, что в 2018 году на Украину придут "серьезные" инвесторы и страна продолжит развиваться.

Президент Украины Петр Порошенко
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"В 2018-ом страна продолжит уверенно развиваться. В Украину придут серьезные инвесторы. В объединенных территориальных общинах будут пожинать все более щедрые плоды децентрализации. Обновленные суды вынесут первые приговоры высокопоставленным коррупционерам", — написал Порошенко в колонке, опубликованной в специальном выпуске украинского издания "Новое время" и "The Economist Мир".

Порошенко заявил, что в 2018 году украинцы увидят больше отремонтированных дорог и новое вооружение для армии. По его словам, Украина может себе позволить использовать пятую часть военного бюджета на вооружение и военную технику, а смета вооруженных сил Украины увеличена еще на 25% и составляет 86 миллиардов гривен (более 3 миллиардов долларов по курсу нацбанка).

"Уже четыре года мы совмещаем реформы с оборонительными усилиями по защите страны против российской агрессии. Другого не дано. Так пусть же слова мир и развитие объединятся в главный указатель движения на 2018 год: Мир и развитие. Для этого нам нужны не внутренняя борьба всех против всех, а консолидация усилий власти, гражданского общества, международных партнеров. И это — единственно возможный путь для успешной Украины", — добавил Порошенко.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

О развитии ситуации на Украине читайте здесь>>

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В мире
Комментарии
6 пользователей оставили 6 комментариев
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Михаил Левин
Шоколадный все ищет, кого бы серьезно развести на деньги. Народа Украины ему мало?
15:58
06.01.2018
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egorandreew18082008
Парашенка наконец то вернёт свои деньги с Кипра и вложит их в строительство дорог. Сказочек начитались? С Новым годом Россия!
15:51
06.01.2018
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beta-k
Остап Ибрагимович просто нервно курит в сторонке...
15:34
06.01.2018
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гамбит
где-то это я уже слышал... году этак в 2015. говорят, обещанного три года ждут. видимо, в рамках декоммунизации, вна укропляндии три года заменили на бесконечность)
15:22
06.01.2018
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Елена Шашанова
Ага в Страну на пороховой бочки сейчас инвестиции потекут бурным потоком.
15:07
06.01.2018
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Юрий Дубовец
Первый абзац убивает мозг напрочь...
14:58
06.01.2018
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