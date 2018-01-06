Минобороны Украины сообщило об одном раненном из-за обстрелов в Донбассе

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости. Минобороны Украины заявляет о трех обстрелах позиций силовиков в Донбассе за минувшие сутки, один военный ранен.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Однако стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

"В общем за минувшие сутки оккупационные войска осуществили три обстрела по нашим позициям по всей линии разграничения, все обстрелы были прицельные. Военнослужащие вооруженных сил Украины, придерживаясь договоренностей, огонь в ответ не открывали. За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди военных нет, из-за обстрела ранен один украинский военнослужащий", — сказал на брифинге в субботу официальный представитель Минобороны Украины Александр Мотузяник.

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