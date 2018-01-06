Минобороны Украины сообщило об одном раненном из-за обстрелов в Донбассе

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости. Минобороны Украины заявляет о трех обстрелах позиций силовиков в Донбассе за минувшие сутки, один военный ранен.
"В общем за минувшие сутки оккупационные войска осуществили три обстрела по нашим позициям по всей линии разграничения, все обстрелы были прицельные. Военнослужащие вооруженных сил Украины, придерживаясь договоренностей, огонь в ответ не открывали. За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди военных нет, из-за обстрела ранен один украинский военнослужащий", — сказал на брифинге в субботу официальный представитель Минобороны Украины Александр Мотузяник.
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