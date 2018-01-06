ДНР и ЛНР запретили необоснованное ограничение действий СММ ОБСЕ

ДОНЕЦК, 6 янв — РИА Новости. Приказ, запрещающий необоснованное ограничение действий наблюдателей миссии ОБСЕ, издан в ДНР и ЛНР, сообщили в субботу журналистам представители властей непризнанных республик.

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря.

"Сегодня начальником управления НМ (народной милиции — ред.) ДНР подписан и опубликован в СМИ приказ "О запрете необоснованного ограничения действий наблюдателей СММ ОБСЕ", который улучшит наше взаимодействие с международными наблюдателями", — сказал заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

И.о. начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко сообщил журналистам о подписании и публикации аналогичного приказа. Представитель оборонного ведомства уточнил РИА Новости, что согласно данному приказу военнослужащие народной милиции должны "обеспечить безопасный и надежный доступ представителей Миссии для выполнения ими своего Мандата, обеспечить неприкосновенность представителей Миссии в ходе их работы, исключить ограничение свободы передвижения представителей Миссии по всем дорогам".

Филипоненко дополнил, что также приказано "исключить провокационные, недружественные действия в отношении представителей СММ ОБСЕ, в том числе грубость, оскорбление", а также психологическое и физическое воздействие. В обязательном порядке необходимо предупреждать наблюдателей об опасностях, связанных с минированием местности, проведением мероприятий с боевой стрельбой и контрдиверсионных мероприятий.

"Организовать целенаправленную информационную работу по взаимодействию Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ЛНР с представителями СММ ОБСЕ, совместное патрулирование в целях гарантированного обеспечения безопасности", — сообщил Филипоненко.

Собеседник агентства заявил, что до 9 января 2018 года со всеми военнослужащими Народной милиции ЛНР будет под роспись проведен инструктаж согласно этому приказу.

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