ТАЛЛИН, 6 янв — РИА Новости. Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу не исключает, что советский мемориал на холме Маарьямяэ в Таллине частично демонтируют, чтобы избежать его обрушения.

"Если придут к мнению, что можно правомочно убрать элементы советского времени, то надо это обдумать. Вопрос в том, чтобы мемориал не был опасным, и если необходимо, то придется что-то забетонировать или снести", — сказал Рейнсалу в эфире радио Vikerraadio.

Министр отметил, что, насколько ему известно, мемориал и имеющиеся художественные объекты не занесены в регистр памятников.

"Для меня в них нет святыни", – подчеркнул Рейнсалу.

Согласно результатам заказанного Минюстом исследования, на то, чтобы сделать мемориал Маарьямяэ безопасным, потребуется почти миллион евро.

Мемориальный комплекс представляет собой несколько памятников. Центральным объектом является обелиск высотой 35 метров, установленный в 1960 году в честь Ледового похода, когда в 1918 году морякам Балтийского флота удалось переправить суда с ценным грузом через Финляндию в российский Кронштадт из оккупированной кайзеровской Германией Эстонии.

В мемориальный комплекс входит и братская могила моряков с эсминцев "Автроил" и "Спартак", захваченных в Таллинской бухте английскими интервентами в 1918 году. Около двухсот моряков были отправлены в лагерь, располагавшийся на острове Найссаар, а 36 матросов, как русских, так и эстонцев по национальности, расстреляли контрреволюционеры. На Маарьямяэ их похоронили в 1940 году, после установления в республике советской власти.

На церемониальной площади, которую построили в 1975 году, воздвигнута скульптурная композиция "Негаснущее пламя". Она представляет собой две высеченные в доломитовой стене ладони, которые согревались о пламя горевшего здесь в советские годы Вечного огня. На площади перед обелиском во времена СССР проводились военные парады, а также проходили торжественные церемонии по принятию в пионеры.

В ночь с 26 на 27 апреля 2007 года власти Эстонии демонтировали и перенесли памятник Воину-освободителю, известный также как "Бронзовый солдат", вместе с останками захороненных советских воинов из центра Таллина на Военное кладбище. Это повлекло за собой массовые волнения и выступления несогласных в Таллине и других городах страны. Русскоязычное население выступило против данной акции.

В ходе волнений были задержаны около 1,2 тысячи и ранены около 50 человек, а один из протестующих, 20-летний гражданин России Дмитрий Ганин, родом из городка Муствеэ на берегу Чудского озера, трагически погиб от удара ножом. Дело об убийстве было закрыто 7 июня 2017 года за истечением срока давности. МИД и посольство России в Эстонии неоднократно выражали серьезную озабоченность бездействием правоохранительных органов Эстонии в расследовании гибели Ганина.