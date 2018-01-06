В Совфеде призвали Запад предостеречь США от срыва ядерной сделки с Ираном

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Западные партнеры должны предостеречь США от срыва или изменения условий ядерной сделки с Ираном, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Он полагает, что по линии МИД консультации уже идут.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о том, что закон об изменении соглашения по ядерной программе Ирана может быть принят в ближайшее время, даже "на следующей неделе".

"США давно подталкивают всех к пересмотру ядерной сделки с Ираном. То, что американцы подготовили такой проект закона, это лишь прелюдия, чтобы заставить всех выйти из этого соглашения. Это плохой ход", — сказал сенатор.

Он выразил надежду, что западные союзники США предостерегут Вашингтон от этого небезопасного шага. При этом Джабаров напомнил, что в своем желании пересмотреть соглашение с Ираном США фактически остались в одиночестве, европейцы высказались против изменения условий достигнутого соглашения, которое стало результатом многолетней работы.

"Я думаю, по линии МИД России, Европы, возможно, и США, уже идут консультации в непубличном пространстве", — сказал законодатель.