В Финляндии более семи тысяч домохозяйств остаются без электричества

ХЕЛЬСИНКИ, 6 янв — РИА Новости. Более семи тысяч домохозяйств остаются без электроэнергии на востоке и северо-востоке Финляндии из-за снегопадов, сообщает в субботу энергетическая компания Loiste.

"Наиболее сложная ситуация в районе Кайнуу, где нет электроэнергии у более чем 5 тысяч домохозяйств, в Суомуссалми отсутствует электроэнергия у 2 тысяч потребителей", — говорится в сообщении.

Над устранением неполадок работают более 100 человек и десятки специальных автомобилей по расчистке леса, уточняют энергетики.

По прогнозам синоптиков, снегопад в этом регионе Финляндии продлится до воскресенья. В энергокомпании ожидают, что из-за непогоды количество отключений будет расти.

Согласно финскому закону о рынке электроэнергии, потребитель может требовать компенсации из-за отсутствия электричества более 12 часов. Компания Loiste ранее сообщала, что в декабре выплатила 1,5 миллиона евро компенсации потребителям из-за отсутствия электричества.